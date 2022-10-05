В Сочи недалеко от аэропорта загорелась машина

В Сочи произошел инцидент. Сообщается, что недалеко от аэропорта загорелся автомобиль.
По данным телеканала "360", машина была оснащена газобаллонным оборудованием. О пострадавших информации не поступало, передает "Царьград".
В Сочи произошел инцидент. Сообщается, что недалеко от аэропорта загорелся автомобиль.
По данным телеканала "360", машина была оснащена газобаллонным оборудованием. О пострадавших информации не поступало, передает "Царьград".
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