СК возбудил дело: жительницу Нижегородской области заперли в подвале и насиловали

В Нижегородской области мужчина пленил в подвале молодую девушку. Он удерживал ее там несколько дней и насиловал. Следственный комитет возбудил уголовное дело, подозреваемый ударился в бега. Полиция работает с потерпевшей.

Как сообщает VSE42.RU, 23-летняя местная жительница познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Во время встречи он увез ее в неизвестном направлении, после чего девушка перестала выходить на связь.