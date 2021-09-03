В подмосковной Истре суд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы за убийство

В Московской области Истринский городской суд вынес приговор мужчине, который убил своего знакомого. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Как сообщают "Вести Подмосковья", это случилось в апреле 2021-го года. Между мужчинами возник конфликт, и один из них ударил второго ножом. Пострадавший скончался от полученных повреждений.
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