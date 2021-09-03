Под Нижним Новгородом пропавшую девушку нашли прикованной наручниками в гараже

Ужасающий инцидент произошел в Нижегородской области. Уточняется, что гражданин приковал девушку наручниками в подвале гаража.
На протяжении этого времени гражданка числилась пропавшей, передает РИА ФАН. Правоохранители даже возбудили дело об убийстве. Теперь полиция выясняет новые обстоятельства случившегося.
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