Интернет-мошенница из Иркутска выманила у ухажеров 1,5 миллиона рублей

Жительница Иркутска смогла обманным путем выманить у мужчин полтора миллиона рублей. Сообщается, что злоумышленница использовала фото привлекательных женщин для того, чтобы обольстить граждан.
Мошенница придумала легенду о том, что ей нужны деньги на лечение тяжелобольной дочери. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, сообщает телеканал "360".
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