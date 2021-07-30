В Кузбассе пьяные мужчины выбросили с восьмого этажа друга с ВИЧ

Двое жителей Кузбасса получили уголовный срок за то, что в марте 2021 года во время застолья выбросили с балкона своего приятеля. Причиной конфликта стал тот факт, что мужчина не оповестил собутыльников о своем положительном ВИЧ-статусе.
Как сообщает портал VSE42.RU, суд приговорил виновных к 15 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с осужденных взыскано по 50 и 100 тысяч рублей.
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