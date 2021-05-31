Житель Кемеровской области погиб от удара током

Чудовищная трагедия произошла под Кемерово. В Кемеровской области. Уточняется, что местный житель погиб во время рыбалки.
По данным телеканала "360", гражданина ударило током. Обстоятельства случившегося выясняются.
Чудовищная трагедия произошла под Кемерово. В Кемеровской области. Уточняется, что местный житель погиб во время рыбалки.
По данным телеканала "360", гражданина ударило током. Обстоятельства случившегося выясняются.
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