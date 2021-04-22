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В Мытищах организована проверка по факту стрельбы подростка по людям

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В подмосковных Мытищах проверяют поступившие данные по факту совершенного несовершеннолетним лицом противоправного деяния. По данным прессы, подросток открыл стрельбу по людям. Известно, что он использовал для этого пневматический пистолет.

Один из выстрелов попал в ногу гражданке, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сотрудники правопорядка взяли показания у свидетелей.

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Автор: 22 апреля 2021, 13:47 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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