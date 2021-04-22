Пьяный житель Тюмени распылил перцовый газ в автобусе с детьми

В Тюмени произошла конфликтная ситуация, информация о которой попала в прессу. Известно, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с другим гражданином в автобусе и применил там перцовый баллон.
По данным Ura.ru, внутри транспортного средства находились дети. Пользователи Сети осудили поступок нетрезвого нарушителя порядка.
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