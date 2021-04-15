В Балашихе домработница украла у нанимателя более миллиона рублей

Житель подмосковной Балашихи стал жертвой воровки. Уточняется, что гражданина обокрала собственная домработница.
Сумма ущерба составила более миллиона рублей, сообщает "Радио 1". По факту случившегося открыто уголовное производство.
Житель подмосковной Балашихи стал жертвой воровки. Уточняется, что гражданина обокрала собственная домработница.
Сумма ущерба составила более миллиона рублей, сообщает "Радио 1". По факту случившегося открыто уголовное производство.
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