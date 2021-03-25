Житель Башкирии сжег собственную жену

Трагедией закончилась бытовая ссора супругов в городе Белорецк в Башкирии. 63-летний мужчина выпил, после чего поскандалил с женой-сверстницей, передает сайт VSE42.RU. После он избил ее, а затем облил бензином и поджег. От полученных травм пострадавшая скончалась. Ее муж отравился продуктами горения, но выжил. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.