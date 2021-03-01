Ест пострадавшие: в цеху химического завода под Москвой прогремел взрыв

Утром 1 марта в цеху химического завода на площади Рдултовского в Сергиевом Посаде произошел взрыв, передает телеканал "360". В пресс-службе регионального управления МЧС назвали "технологической вспышкой". Пострадал один человек. Взрыв ничего не разрушил и причиной пожара не стал.
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