В Воронеже жестоко убили школьную учительницу

В Воронеже совершено зверское убийство. Уточняется, что злоумышленник подкараулил школьную преподавательницу, напал на нее и совершил множество ударов ножом.

По данным Пятого канала, от полученных травм пострадавшая умерла на месте. В данный момент ведутся следственные действия, передает телеканал "360".