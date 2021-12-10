В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку

В Бурятии произошел инцидент. Сообщается, что частный вертолет совершил аварийную посадку.
В результате случившегося пострадал человек, передает телеканал "360". Обстоятельства произошедшего выясняются.
В Бурятии произошел инцидент. Сообщается, что частный вертолет совершил аварийную посадку.
В результате случившегося пострадал человек, передает телеканал "360". Обстоятельства произошедшего выясняются.
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