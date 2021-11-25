Ковид-диссиденты попытались штурмом взять заксобрание Челябинска

25 ноября в здании Законодательного собрания Челябинска обсуждали федеральный законопроект о введении QR-кодов. Противники инициативы попытались прорваться на слушание. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, озлобленная толпа устроила драку с охраной.

Однако в помещение ковид-диссидентов не пустили. "Если люди хотели попасть на заседание, им необходимо было за пять дней подать заявку", – цитирует "Царьград" начальницу управления информационной политики Заксобрания Челябинской области Ольгу Лихачеву.