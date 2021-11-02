В Свердловской области при пожаре погибли двое детей

В Камышловском районе Свердловской области мать пятерых детей затопила печку и вышла из дома. Начался пожар, возгорание заметили соседи, они же вывели из дома двоих детей, но малышей 2019 и 2021 года рождения спасти не удалось. Одного ребенка не было дома.
Как сообщает VSE42.RU, причину возгорания устанавливает следствие. Против матери возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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