У жителя Подмосковья дома нашли пистолет-пулемет и 150 патронов

У жителя Московской области в квартире нашли огнестрельное оружие и 150 патронов. Уточняется, что у гражданина проводился обыск в Жуковском.
По факту случившегося в отношении мужчины возбудили дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленнику грозит лишение свободы.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Абдоминопластику стоит ли делать
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Жуткая история
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос
Хочу кемпинг