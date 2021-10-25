В промзоне Новосибирска произошло возгорание

В Новосибирске зарегистрировано сообщение о серьезном инциденте. Стало известно, что на территории местной промзоны произошло возгорание.
Уточняется, что дым шел от покрышек. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, передает RT. Информации о пострадавших не поступало.
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