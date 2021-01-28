Банду промышлявших алкоголем грабителей задержали под Москвой

В подмосковных Люберцах полиция задержала четверых подозреваемых в грабеже, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленники всегда действовали по одному сценарию: они приходили в торговую точку, набирали корзину алкоголя, после чего просто проносили товар мимо касс, садились в такси и скрывались с места происшествия. В такси их всех и задержали, предварительно вычислив при помощи камер наблюдения. За две недели промысла банда успела похитить 68 единиц алкоголя на общую сумму порядка 100 тысяч рублей.