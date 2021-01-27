Пытавшего забить учительницу молотком школьника освободили от ответственности

Кировский районный суд в Екатеринбурге суд вынес вердикт 16-летнему подростку, который в декабре 2019 года пытался до смерти забить молотком свою учительницу по литературе, передает URA.Ru. От уголовной ответственности школьника освободили. Было принято решение направить его на принудительное лечение. Сообщается, что пока в законную силу это решение не вступило.
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