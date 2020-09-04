В Татарстане мужчина изрезал бывшую жену

Днем 4 сентября в магазине "Бристоль" в городе Заинске в Татарстане мужчина напал с ножом на бывшую жену, передает Пятый канал. Сообщается, что он больше десяти раз пырнул несчастную острым предметом. Информация об оружии нападения разница – в разных источниках указывается нож либо отвертка. Пострадавшая доставлена в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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