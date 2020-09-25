Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Брошенная мужем онкобольная ведущая призналась в страхе остаться уродом
партнеры
Пятница
25 сентября
Лента новостей
11:40
Звезда "Ольги" охарактеризовала Яну Троянову нецензурным словом
11:39
На полигоне SpaceX прогремел взрыв
11:36
Зачем сын Рудковской обратился к Путину
11:35
"Оторопь": Борис Корчевников показал отрубленную руку
11:14
Свят-свят: священник окропил Самбурскую святой водой после известия о связи с Рудковской
11:13
В белорусской оппозиции рассказали об отношении к Путину
11:07
Германия готовится вернуть России тысячи икон
10:55
Вакцинолог: в России близится новый пик заболеваемости COVID-19
10:54
Машков в приватной беседе сообщил Петрову о любви
10:36
Россиян предупредили о росте платы за электричество из-за умных счетчиков
10:34
Показали страсть: Прилучный загнул Карпович у всех на глазах
10:29
Как живет 64-летняя Марина Дюжева
10:26
Российский депутат предрек раскол Белоруссии на несколько частей
10:12
Наташа Королева довела народ до тошноты пошлым видео
09:49
В Приамурье разыскивают убийц тигра Павлика
09:45
Почему Дайнеко не общается с Пугачевой после "Фабрики звезд"
09:36
Теряющий слух Корчевников ищет подработку
09:22
Женщина случайно подожгла пострадавший от подтопления дом
08:58
Новые подробности о загадочно погибшей дочери Владимира Конкина
08:48
В России хотят ввести продуктовые карточки для малообеспеченных
08:38
Тайную инаугурацию Лукашенко назвали тревожным посланием
06:00
Звезда Comedy Woman без косметики поразила россиян
03:58
"Не испытываешь чувства голода": резко похудевшая Долина рассказала о секретной диете
02:00
"Озорница": Натали без макияжа привела в восторг
23:57
Чехова рассказала о страшном заболевании: Я себя ненавидела
22:05
"Очень горько": Петросян разбит после известия о смерти
21:42
Отвергнутый любовник показал видео с Бузовой после слухов о разрыве
21:33
Ученые установили одну из главных причин преждевременной смерти
21:25
Диетолог рассказала о способе распознать рак по ногтям
20:41
В Москве готовят новые ограничения из-за коронавируса – подробности
20:32
Киркоров экстренно прервал поездку после госпитализации 88-летнего отца
19:40
Российский онколог спрогнозировал победу над раком в ближайшие 10 лет
19:40
"Откачивали 15 секунд": как погибла 32-летняя дочь Конкина
19:15
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по борьбе с просроченным товаром
18:48
Пассажирский самолет столкнулся с трапом в Шереметьево
18:43
"Жизнь действительно перевернулась": Бабкина сделала признание после болезни
17:50
Появились шокирующие данные о пропавшей любовнице Ефремова
17:49
Обиженная Макеева опустилась до хамства: Эй, где вы, олухи?
17:40
Асмус призналась в сильных чувствах к женатому Меньшикову: Когда такой тыл, не страшно
17:11
Коронавирус лишил сериал "Ведьмак" одного из актеров
17:10
Чехова посоветовала женщинам прощать измены: Никто никому не принадлежит
16:56
Эксперт: Запад толкает Лукашенко в объятия Союзного государства
16:44
"Это другой человек": народ не узнал отощавшую Орбакайте
16:42
Звезда сериала "Интерны" побила худосочного Александра Петрова
16:40
Федосеева-Шукшина объявила о свадьбе дочери и Алибасова
16:15
Песков прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию вслед за Навальным
16:14
Звезда "Дома-2" сбежала от мужа через четыре дня после свадьбы
16:12
Лукашенко давно перешел запретную черту – эксперт
16:08
Что известно о новой сексуальной подруге рэпера Тимати
15:55
С могилы мужа поехала к любовнику: вскрылся роман вдовы Марьянова с известным певцом
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала тайную инаугурацию Лукашенко "позорной"
Что Лукашенко сказал на тайной инаугурации: Цветная революция в Белоруссии провалилась
Политолог: Лукашенко определился с преемником, власть перейдет к старшему сыну
Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской
С могилы мужа поехала к любовнику: вскрылся роман вдовы Марьянова с известным певцом
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии: прошла тайная инаугурация
Регионы

В Приамурье разыскивают убийц тигра Павлика

прочитано 385 раз

Еще 8 сентября сигнал с отслеживающего ошейника тигра Павлика пропал. Позже, 23 сентября, в четырех километрах от места последнего зарегистрированного местонахождения возле села Новостепановка Свободненского района Амурской области был обнаружен труп животного. Хищника выпустили в дикую природу всего год назад.

"Буду добиваться самого серьезного наказания для виновных", – цитирует Life.ru губернатора региона Василий Орлов. Он отметил, что личности причастных к преступлению уже установлены.

Автор: 25 сентября 2020, 09:49 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт: Запад толкает Лукашенко в объятия Союзного государства
Лукашенко давно перешел запретную черту – эксперт
Политолог объяснил, почему Лукашенко засекретил свою инаугурацию
Озвучены три варианта объединения России и Белоруссии: Никто ничего не теряет

Шоу-бизнес

Зачем сын Рудковской обратился к Путину
"Оторопь": Борис Корчевников показал отрубленную руку
Свят-свят: священник окропил Самбурскую святой водой после известия о связи с Рудковской
Показали страсть: Прилучный загнул Карпович у всех на глазах

Проишествия

Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Новые подробности о загадочно погибшей дочери Владимира Конкина

Женщине не везло с мужчинами
Шоу-бизнес

Как живет 64-летняя Марина Дюжева

Актриса готовится к юбилею
Шоу-бизнес

Теряющий слух Корчевников ищет подработку

Журналисту нужно оплатить лечение

Шоу-бизнес

Наташа Королева довела народ до тошноты пошлым видео

Певица подверглась критике

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+