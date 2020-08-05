Задержанного мэра Богдановича отпустили домой

Мэра города Богданович в Свердловской области Павла Мартьянова отпустили под подписку о невыезде, передает URA.Ru. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тем временем у его соратников проводятся обыски.
Мэра города Богданович в Свердловской области Павла Мартьянова отпустили под подписку о невыезде, передает URA.Ru. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Тем временем у его соратников проводятся обыски.
Кадр сделан в 1995 году
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