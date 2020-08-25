В Дмитрове вандалы разбили машину россиянки

В подмосковном Дмитрове произошел серьезный инцидент. Уточняется, что двое мужчин разбили иномарку, которая принадлежала 23-летней россиянке.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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