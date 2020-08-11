В Саратовской области утонула машина с ребенком

В ночь на 11 августа в селе Песчанка Ртищевского района автомобиль Lada Priora с ребенком в салоне съехал в пруд и утонул, передает телеканал "360". Его дядя, находившийся в момент ЧП вне салона, пытался остановить машину.
Когда транспортное средство опустилась на дно, мужчина разбил стекло, но не смог найти мальчика. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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