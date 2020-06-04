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Под Петербургом полицейские не могут найти обнаглевшего хулигана

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В Ленинградской области хулиган доставил массу неудобств сотрудникам правоохранительных органов. На протяжении нескольких месяцев злоумышленник портил светофор.

По данным телеграм-канала "Hue", для совершения преступления преступник использовал болгарку. Полицейские до сих пор не нашли хулигана.

Автор: 4 июня 2020, 21:07 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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