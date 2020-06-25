В Московской области открывают торговые центры и музеи

25 июня снимаются ограничения на работу торговых центров, музеев и выставок, передает сайт "Подмосковье сегодня". Однако расположенные в ТЦ ресторанные дворики и кинотеатры пока работать не будут.
Кроме того, в четверг смогут открыть двери крупные салоны красоты и спа-процедур. Ранее работать было разрешено лишь заведениям площадью не более 400 квадратных метров.
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