Под Воронежем подросток убил девочку и спрятал ее тело в заброшенном доме

В селе 2-е Никольское Воронежской области произошло жестокое убийство. 16-летний подросток расправился с девятилетней девочкой, после чего спрятал ее тело в заброшенном здании.
Как сообщает Life.ru, злоумышленника уже задержали. Молодой человек признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело. Мотивы преступника устанавливаются.
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