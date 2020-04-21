В Петербурге мужчину ударили ножом и ограбили

В Петербурге неизвестный ограбил мужчина. Потерпевший был найден лежащим на земле.
По данным ИА "Невские новости", россиянина ударили ножом и отобрали мобильный телефон, Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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