В Чите боевой вертолет выстрелил по жилому дому

В Чите боевой вертолет Министерства обороны РФ выстрелил по жилому дому. Известно, что ЧП произошло по случайности.
В результате случившегося никто не пострадал. При это часть здания оказалась повреждена, пишет телеграм-канал "Baza".
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