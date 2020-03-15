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Регионы

В Чите боевой вертолет выстрелил по жилому дому

прочитано 382 раза

В Чите боевой вертолет Министерства обороны РФ выстрелил по жилому дому. Известно, что ЧП произошло по случайности.

В результате случившегося никто не пострадал. При это часть здания оказалась повреждена, пишет телеграм-канал "Baza".

15 марта 2020, 16:19

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