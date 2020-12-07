Дегтярев предложил приостановить приватизацию МПС "Южная"

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к депутатам городского парламента с предложением приостановить процедуру приватизации мусороперерабатывающей станции "Южная". Он считает, что необходимо рассмотреть иные формы запуска предприятия.

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