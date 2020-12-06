Губернатор Пермского края помог отремонтировать Центр помощи детям-инвалидам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел День добровольца 5 декабря помогая ремонтировать здание, переданное организации "Счастье жить" для создания там Центра помощи детям-инвалидам. У заведения, уверен он, есть все шансы стать лучшим в стране.



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