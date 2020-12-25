Самолет из Лейпцига планирует экстренно приземлиться в Нижнем Новгороде

Самолет, вылетевший из Германии, планирует осуществить внеплановую посадку. Уточняется, что воздушное судно приземлится на аэродроме Нижнего Новгорода.
По данным издания Москва 24, воздушное судно должно было сесть в Шереметьеве. Планы изменились после того, как самолет сделал несколько кругов над московским аэропортом.
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