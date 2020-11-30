Известный врач умер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в возрасте 60 лет ушел из жизни Игорь Шифрин, передает URA.Ru. В "Новой больнице" отметили, что врач всегда действовал в интересах пациентов, а все этапы становления учреждения тесно связаны именно с его именем. Для больницы эта утрата невосполнима.
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