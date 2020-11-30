Пенсионер расстрелял родственников из-за гаража

В Ростовской области 29 ноября между родственниками, собравшимися обсудить вопросы наследства, разгорелся скандал. 64-летний пенсионер заявил права на дополнительную часть гаража.

Денежная компенсация, которую ему предложили, мужчину не устроила, в результате чего он стал стрелять из ружья в свою 63-летнюю сестру и ее 64-летнего супруга, передает сайт VSE42.RU. Оба погибли. После мужчина попытался свести счеты с жизнью, однако в этом преуспел меньше. Он находится в реанимации.