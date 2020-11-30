В Одинцово грабитель отобрал у курьера гаджеты на сумму 200 тысяч рублей

В Одинцово местный житель совершил преступление. Уточняется, что парень напал на курьера, применил к нему насилие и отобрал товар.
Сумму похищенного ценили в 200 тысяч рублей. Злоумышленника удалось найти и задержать, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Уголовное дело расследуется.
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