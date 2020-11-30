При взрыве в жилом доме во Всеволожске пострадал ребенок

В Ленинградской области произошло ЧП. В городе Всеволожске в одном из жилых домов прогремел взрыв.
Точная причина случившегося пока не установлена, передает телеканал "360". Известно, что в результате произошедшего пострадал ребенок. Ему была оказана медицинская помощь. Губернатор Ленинградской области сообщил в своем "Инстаграме", что сейчас проводится совещание по устранению последствий ЧП.
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