В Ленинградской области после прогулки пропали три подростка

В Ленинградской области случился инцидент. Трое школьников отправились на улицу гулять и не вернулись домой.
По данным телеканала "360", это произошло в селе Саперное. Волонтеры подключились к поиску пропавших. Правоохранители проводят проверку.
В Ленинградской области случился инцидент. Трое школьников отправились на улицу гулять и не вернулись домой.
По данным телеканала "360", это произошло в селе Саперное. Волонтеры подключились к поиску пропавших. Правоохранители проводят проверку.
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