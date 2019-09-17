Бандиты в масках и с ножами ограбили продуктовый магазин под Москвой

В Подмосковье бандиты, угрожая ножом, ограбили продуктовый магазин. Преступление произошло в Мытищах.
В помещение ворвались неизвестные в масках, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Они вытащили из сейфа около 750 тысяч рублей и скрылись. При обыске места временного проживания злоумышленников были найдены банковские карты, мобильные телефоны, а также одежда, в которой они совершили налет.
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