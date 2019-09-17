В Архангельске загорелся корабль "Павел Башмаков"

В Архангельске случился пожар на корабле "Павел Башмаков". Судно не эксплуатировалось с 2007 года.
Огонь захватил две каюты. По данным FlashNord, людей на борту не было, поэтому никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.
В Архангельске случился пожар на корабле "Павел Башмаков". Судно не эксплуатировалось с 2007 года.
Огонь захватил две каюты. По данным FlashNord, людей на борту не было, поэтому никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.
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