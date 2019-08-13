Под Москвой змея "сбежала" от хозяина

В подмосковной Коломне нашли Калифорнийскую королевскую змею, которая сбежала от хозяина. Рептилию вернул неизвестный мужчина. Стоит отметить, что до этого спасатели провели спецоперацию по поимке пресмыкающегося в подъезде жилого дома. Тогда выяснилось, что калифорнийская королевская змея сбежала из террариума, воспользовавшись отсутствием хозяина дома, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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