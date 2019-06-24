Под Москвой пьяная ссора супругов переросла в поножовщину

В Солнечногорске мужчина набросился с ножом на свою супругу в ходе ссоры. Пострадавшую доставили в больницу с колото-резаным ранением брюшной полости. Об этом сообщает пресс-служба местного МВД.

Злоумышленника уже задержали. Согласно предварительной версии, в момент нападения он был сильно пьян. В отношении мужчины заведено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".

