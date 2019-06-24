12 детей в больнице: в лагере под Красноярском произошло массовое отравление

В лагере "Сосновый бор" в Красноярском крае произошло массовое отравление. В местную больницу отправили 12 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию. Руководство учреждения приняло решение завершить первую смену досрочно.

Эксперты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства, которые были допущены во время контроля работы персонала в пищеблоке и мытья посуды. Прокуратура Красноярского края проводит проверку, в ходе которой будет установлена точная причина произошедшего, передает телеканал "360".