12 детей в больнице: в лагере под Красноярском произошло массовое отравление

В лагере "Сосновый бор" в Красноярском крае произошло массовое отравление. В местную больницу отправили 12 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию. Руководство учреждения приняло решение завершить первую смену досрочно.
Эксперты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства, которые были допущены во время контроля работы персонала в пищеблоке и мытья посуды. Прокуратура Красноярского края проводит проверку, в ходе которой будет установлена точная причина произошедшего, передает телеканал "360".
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