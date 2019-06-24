В Петербурге затонул катер

На реке Фонтанке в Санкт-Петербурге затонул катер. ЧП случилось возле Аничкова моста, сообщает FlashNord со ссылкой на социальные сети. По словам очевидца, судно столкнулось с теплоходом, где находились пассажиры. В результате происшествия никто не пострадал.

Позже пресс-служба МЧС по Санкт-Петербургу опровергла информацию о столкновении. Сотрудники ведомства пояснили, что пришвартованный катер пошел ко дну. Правоохранители разыскивают его владельца.