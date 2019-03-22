В Казани на двухлетнего ребенка рухнула снежная глыба

В Казани на 59-летнего мужчину и двухлетнего ребенка рухнула снежная глыба. Пострадавших пришлось госпитализировать.
Cостояние мужчины и ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести. Теперь прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося, передает newsnn.ru.
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