В Казани на двухлетнего ребенка рухнула снежная глыба

В Казани на 59-летнего мужчину и двухлетнего ребенка рухнула снежная глыба. Пострадавших пришлось госпитализировать.

Cостояние мужчины и ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести. Теперь прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося, передает newsnn.ru.