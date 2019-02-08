Скорая помощь отказалась везти: В Башкирии ребенок умер по дороге в больницу

В Аургазинском районе Башкирии 16-летняя девочка умерла по дороге в больницу, передает портал ToDay News Ufa. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Установлено, что ребенок с жалобами на самочустие обратился к врачам еще в начале февраля. Школьница обратилась к местному фельдшеру, затем ее направили на консультацию к врачу-педиатру в районную больницу. Там ей поставили диагноз и выписали лекарства. Состояние девочки, тем не менее, не улучшалось.
После этого на дом к ребенку выезжал фельдшер, который делал уколы назначенных врачом средств, однако не помогало и это. Тогда родители школьницы обратились на станцию скорой помощи своего села, однако им отказали в транспортировке ребенка, сославшись на отсутствие свободного транспорта.
Родители решили самостоятельно отвезти дочь в больницу. В дороге она умерла. Сейчас дело находится на особом контроле в прокуратуре района.
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