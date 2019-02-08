Жительница Урала зарезала любовника и сдалась соседу

Вечером 5 февраля 25-летняя жительница Лебяжьевского района Курганской области, будучи пьяной, во время ссоры на почве ревности воткнула нож своему сожителю в грудь, передает URA.Ru. Мужчина от полученной травмы скончался на месте. После этого женщина пришла к своему соседу из дома напротив, работнику полиции, и во всем ему призналась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Примечательно, что женщина освободилась из мест лишения свободы всего несколько месяцев назад.