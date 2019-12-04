В Петербурге пьяная школьница выпала с балкона 14-го этажа

Пьяная школьница выпала с балкона 14-го этажа на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге вечером 2 декабря.
По данным ИА "Невские новости", девочка решила попробовать алкоголь и украла бутылку из домашнего бара родителей. Выйдя на балкон, школьница потеряла равновесие и упала.
Скорую вызвал владелец машины. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у школьницы ушиб головного мозга, закрытую травму груди, переломы костей таза, позвонков и правого бедра.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
О доброте и милосердии к старикам
Нимфомания
ВЫ ГДЕ ОДЕВАТЕСЬ ?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?