Под Москвой детский тренер ударил жену ножом

В Балашихе 46-летняя женщина попала в больницу после того, как в ссоре ее ударил ножом в живот гражданский муж. За жизнь россиянки борются врачи.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", агрессор работал в столичной спортшколе. Злоумышленника задержала полиция.
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