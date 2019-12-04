Под Иркутском обрушился мост

В Иркутской области случилось серьезное ДТП, в результате которого обрушилась конструкция моста через реку Макаровку. Сотрудники дорожной полиции выяснили, что 39-летний водитель большегруза не выполнил требования дорожных знаков.
Как сообщает телеканал "360", экипажи ГИБДД круглосуточно дежурят в районе места происшествия и оказывают помощь гражданам. На период восстановления переправы оборудована временная дорога по льду для легкового транспорта, обустроен пункт обогрева водителей.
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